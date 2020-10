Posan para ´TIME´

La pareja formada por Enrique de Sussex y Meghan Markle están comenzando a tomar sus propias decisiones en cuanto a qué eventos asisten y a cuáles no, algo que no podían hacer mientras eran integrantes senior de la familia real británica, no obstante, empezaron con el pie derecho, pues la revista "TIME", una de las más influyentes del mundo, los invitó a conversar a ambos sobre cómo generar una era digital compasiva y segura.

"El duque y la duquesa de Sussex están entre las voces más influyentes del mundo" dijo Dan Macsai, el editor ejecutivo de la revista "TIME", así como el director editorial de "TIME 100", el listado que junta a las cien personas más influyentes del planeta. Además, aseguró que espera trabajar en conjunto con Meghan y Harry para encontrar soluciones a los problemas más urgentes de nuestro tiempo.

En el marco de este evento, los duques posaron para la revista y el fotógrafo Matt Sayles, ya que se dio a conocer una imagen en blanco y negro en la que ella está sentada en un sillón vestida con un traje sastre negro y una playera blanca, -trascendió que el saco es de Alexander McQueen-.