Por ´racistas´ retira Nike tenis

Nike pinchó en hueso con la edición limitada de la Air Max para celebrar el día de la Independencia, que luce en el talón la bandera conocida como la Betsy Ross. La firma de indumentaria deportiva decide retirar de la venta la zapatilla con la vieja enseña estadounidense tras la protesta de Colin Kaepernick. El antiguo jugador de fútbol americano, convertido en activista contra el racismo, lo considera un símbolo ofensivo para los negros.

El modelo de la controversia es la Air Max 1 Quick Strike Fourth of July. Es blanca, con el símbolo de Nike en azul y los refuerzos en la puntera y el talón en rojo, los colores de la bandera de las barras y estrellas. Hasta ahí todo bien. El problema es que la Betsy Ross se asocia con la esclavitud y la utilizan como símbolo grupos extremistas y supremacistas blancos como el Partido Nazi Americano.

Colin Kaepernick desató hace tres años la controversia en EE UU al arrodillarse durante el himno nacional al inicio de los partidos en protesta contra la violencia policial, la desigualdad racial y la injusticia social que sufre la comunidad afroamericana. El presidente Donald Trump le criticó con dureza. Pero el ataque del republicano no hizo más que catapultar su movimiento de protesta.

Era cuestión de tiempo que la polémica por la zapatilla del 4 de Julio se convirtiera en un asunto político. El gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, acudió a las redes sociales para anunciar que ordenó que se retiren los incentivos ofrecidos a Nike para establecerse en una vieja fábrica de Goodyear."No puedo dejar de mostrar mi descontento con esta terrible decisión", afirma al criticar la decisión de la marca, "me siento avergonzado".

Los usuarios de Twitter más conservadores también piden un boicot. Consideran que en lugar de celebrar la historia de EE UU la misma semana en la que se celebra su independencia, Nike decide despreciar con su decisión la bandera por pura corrección política. "Las empresas americanas deberían estar orgullosas de la historia de nuestro país", insiste el gobernador, "no abandonarla".

La bandera de Betsy Ross muestra 13 estrellas blancas en círculo. Se diseñó durante la revolución para representar las colonias originales. La esclavitud era legal cuando EE UU declaró su independencia. La zapatilla ya estaba en proceso de ser distribuida por las tiendas. Se ofrecía por 140 dólares. Pero la compañía decidió retirarla de inmediato tras la protesta de Kaepernick y este martes tampoco se muestra en su portal electrónico.

Los pares que llegaron al mercado se están ofreciendo este martes en la reventa por cerca de 2.500 dólares en la plataforma de subastas StockX. Las acciones de Nike, entre tanto, arrancaron la sesión con una ligera caída del 0,5%. La semana pasada cerró el ejercicio con ingresos de 39.120 millones, un 7% de incremento. Duplicó el beneficio a 4.030 millones

No more @nike sneakers for our family. "Nike Nixes ´Betsy Ross Flag´ Sneaker After Colin Kaepernick Intervenes" https://t.co/4Dca4J5bmA