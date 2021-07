¿Por qué Sergio Markarián dejó de ser técnico de Cruz Azul?

"Había cosas que no estaban claras en cuanto a políticas deportivas, debatimos un poco en esas dudas y antecedentes que el club tenía", recuerda en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes. El uruguayo asegura que su cuerpo técnico y él "hicimos lo que mejor pudimos y no se le dio el valor que entendí que tenía".

Lo que mejoró en el club se notó de inmediato: "Bajamos el presupuesto, y recurrimos a jugadores jóvenes, lo que nos dio buen resultado. Tengo gratísimos recuerdos de ascensos de jóvenes que se sumaron a los que ya habían debutado como (Julio) Domínguez y (Rogelio) Chávez, mantuvimos en el primer equipo a (César) Villauz, (Gerardo) Lugo, Edgar (Andrade), que renovaron el equipo y nos permitieron llegar a esas instancias del campeonato".

Ese plantel cementero estaba repleto de jugadores de la cantera: Oscar Pérez, que perdió la titularidad por diferencias con el uruguayo; Yosgart Gutiérrez, Alejandro Castro, Adrián Cortés, Gabino Velasco, Joel Huiqui y Roberto Carlos Juárez; los de experiencia eran gente como José Luis "Parejita" López, Joaquín Beltrán, Alberto Rodríguez, Miguel Sabah y Jaír García, en tanto que los extranjeros estaban encabezados por César "Chelito" Delgado, Denis Caniza, Carlos Bonet, Cristian Riveros, Pablo Zeballos y Nicolás Vigneri.

Al final, el proyecto quedó trunco: "Reitero, no tuve clara la política deportiva. Traté de hacer algo que estuviera de acuerdo a mis posibilidades con el alcance de mi esfuerzo y no se valoró". El uruguayo quería quedarse en Cruz Azul, y no se lo permitieron: "Tuve la intención de prorrogar mi contrato. El presidente (Guillermo Álvarez, hoy prófugo de la justicia) en la primera reunión me dijo que sí, pero cuando hablamos de la política de conformación del plantel, aparecieron diferencias y preferí alejarme".