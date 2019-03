Por primera vez en Cuba

Ciudad de México

La banda estadounidense de rock Blondie se presentó por primera vez en la Havana, Cuba, con dos conciertos en los que compartió escenario con artistas locales.

"Hemos deseado estar aquí por mucho tiempo, así que gracias por hacerlo realidad", confesó la vocalista del grupo, Deborah Harry, de 73 años.

El grupo, creado en 1974, tocó temas como "Heart of Glass" y "Attack of the Giant Ants" y canciones de su más reciente producción Pollinator (2017).

El show se llevó a cabo el fin de semana en el teatro Mella.

ENCUENTRO CULTURAL

A su llegada a Cuba, Harry confesó su deseo de convertir la visita a Cuba en un encuentro cultural más amplio y con mayor intercambio con el público.

"Esperamos intentar una especie de integración con la comunidad y tal vez hacer algunas presentaciones y conciertos antes de los espectáculos oficiales, quizá hagamos un círculo de tambores o algún tipo de comunicación musical, aún no lo tenemos claro", explicó el baterista Clem Burke, según la web oficial Cubadebate.

INTERCAMBIO

Las presentaciones del grupo a la isla forman parte del evento Blondie in Havana, proyecto de intercambio cultural y turismo, diseñado para seguidores de la banda.

El programa de cuatro días que incluye visitas a lugares de interés en la isla, interacciones con artistas cubanos y entradas a los dos conciertos.

Blondie es uno de los pilares del punk rock y el género new wave estadounidense,.

En 2006, la agrupación ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll.