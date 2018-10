Por un fuerte dolor, Bad Bunny cancela show

Cd. de México.

El intérprete de "Amorfoda" y "Estamos Bien" explicó mediante su cuenta de Instagram @badbunnypr que en ese concierto sintió un dolor muy fuerte y en la parte final del 'show' su cuerpo casi no resistía más



"Así que me senté y hasta me acosté buscando alivio!".



"El que me conoce y me ha visto en vivo sabe que lo doy TODO! Y ese día no fue la excepción; di todo lo que pude dar; tanto que no me quedó más para los demás días. Mi gente de Milwaukee y Nashville, tenía muchas ganas de cantar con ustedes, pero tuve que mover las fechas por el bien de todos", indicó.



En ese sentido, dio a conocer que por motivos de salud y, para ofrecer un espectáculo de calidad a sus seguidores, decidió posponer las fechas de su gira antes de que sea tarde y llegue el momento en que tenga que posponer su carrera.



"Quiero cantar por muchos años más!".



"¡La Nueva Religión apenas comienza! Mis disculpas a todos los que estaban listos para romper conmigo! Les prometo que vamos a romper el doble cuando nos veamos! Espero que me entiendan, LOS AMO!", añadió el artista en su publicación en la red social, donde también compartió el video del "show" que muestra el momento en el que se sintió mal.