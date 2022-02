Por asueto no habrá actividad bancaria este lunes

Con motivo de "puente" feriado del 5 de febrero, este lunes no habrá actividad bancaria al aplicarse asueto. Por lo que los cajeros expendedores han tenido una demanda de servicios por parte de usuarios que ante el cierre de sucursales optan por el uso de los cajeros. Los bancos recomiendan a sus clientes utilizarlos durante el día y preferentemente los instalados en los propios bancos, centros y plazas comerciales, evitar la ayuda de extraños y no compartir información confidencial, también una medida de seguridad es revisar que los cajeros no muestran alteraciones o manipulación para robar dinero que se pretenda extraer por parte de los clientes. El martes reanudan labores los bancos.