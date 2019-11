Por adeudo, el Gobierno amenaza con dejar sin agua al hospital de IMSS de Victoria

Cd. Victoria, Tam.- El Hospital General del IMSS en esta capital adeuda aproximadamente dos millones de pesos a la Comapa por lo cual el Ayuntamiento de Ciudad Victoria amenazó que, a más tardar el martes de esta semana, deberá de ser cubierto dicho adeudo so pena de corte del servicio de agua potable con lo cual miles de derechohabientes se verán afectados.

"Notificamos al Seguro Social que no ha pagado su agua y tenemos que platicar con ellos porque si debes un día o se te pasa un día de tus obligaciones con el Seguro Social te cancelan cuentas, te paran cuentas hasta que no cubras", acusó el alcalde victorense, Xicoténcatl González Uresti, "si no pagan sí se las vamos a cortar, son alrededor de dos millones de pesos", reiteró.

El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con algunos inmuebles en esta localidad los más importantes son el Hospital General en el sector la loma, la Unidad de Medicina Familiar número 67 en San Luisito, un Centro de Salud en la colonia Vicente Guerrero, y la subdelegación en el fraccionamiento 2000, sin embargo, el adeudo solamente se refiere al Hospital General y al edificio de la Delegación estatal, "no tengo la fecha exacta, pero deben más de dos millones de pesos".