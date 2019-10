Ponen trabas a migrantes que buscan empleo

Matamoros, Tam.- Los migrantes tienen el deseo de trabajar, pero son muchos los requisitos solicitados y no todos pueden cumplirlos, sólo están en espera de una oportunidad a la cual prácticamente no tienen derecho por tanto obstáculo que tienen para laborar.

Así se pronunció el administrador de la Casa del Migrante, Juan Antonio Sierra Vargas, quien declaró que es importante que sepan que los migrantes están dispuestos a trabajar siempre y cuando haya facilidades para ello, ya que a muchos lugares que han ido como centros comerciales, les han cerrado sus puertas con tanto requisito que en definitiva no pueden reunir.

Explicó que ya algunos migrantes han estado trabajando pero por ejemplo en algunos centros comerciales pese a tener necesidad de mano de obra, no los están contratando razón por la cual regresan un tanto frustrados. Pidió a la población que les den la oportunidad, ya que ellos no quieren que se les acuse de ser flojos y no querer trabajar.

Sierra Vargas estableció que aquellos que requieran de mano de obra, en la Casa del Migrante pueden encontrar y con los mejores deseos de sacar adelante a su familia.

Dijo que si bien es cierto algunos están regresando a sus lugares de origen, también es cierto que hay quienes están en espera de una oportunidad para laborar en lo que esperan su cita para la solicitud de asilo en Estados Unidos.