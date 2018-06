Pone contra la pared Hacienda a Jorge Vergara

Guadalajara, México.

Además de los conflictos deportivos, el Rebaño Sagrado enfrenta problemas fiscales por la nómina de jugadores, la operación del estadio y los palcos, el uso y comercialización de su marca y hasta por su televisión de paga.

Vergara y 15 de sus empresas enfrentan adeudos ante el SAT por más de mil 941 millones de pesos, según registros contables a los que tuvo acceso Grupo REFORMA.



De ese monto, 689 millones de pesos son adeudos que no tienen perdón y deben pagarse.



Tan sólo el propio Vergara --como persona física-- deberá pagar 234 millones 738 mil 950 pesos por deudas de 2012.



Los otros mil 252 millones aún podrían entrar a la cancha judicial para litigarse.



Y los problemas financieros de Vergara no terminan ahí.



La empresa Madcam Corporation que manejó los salarios de los jugadores está clasificada por el SAT como una empresa que "factura" por servicios inexistentes.



Madcam adeuda además otros 968 millones de pesos por no pagar impuestos.



Fuentes de Chivas dijeron que Madcam fue contratada por Angélica Fuentes, ex esposa de Vergara, quien fue directora de Omnilife de 2007 a 2015.