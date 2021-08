Pone Chivas femenil la muestra

El Rebaño Femenil se convirtió en el primer equipo del País en tener una estructura con categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 15 para formar personas y jugadoras, cuya coordinación recaerá en Héctor Noriega Palmer.

"Yo estoy convencida que el futuro del futbol femenil de este País está en las Fuerzas Básicas, no hay más. A mí me encantaría que todos los equipos, a su paso y con paciencia, en algún momento desarrollaran y se ocuparan de formar jugadoras. Chivas sólo no va a poder, si queremos un desarrollo, necesitamos que todos nos unamos", señaló la directora deportiva del Guadalajara, Nelly Simón.

"Queremos inspirar a las niñas de México, a entrenadores y entrenadoras, y también, incitar a los demás equipos que unamos fuerzas para que el futbol femenil en México ya dé un segundo paso y podamos estar en otro nivel", agregó Simón.

Habrá visorias para niñas, en tanto en las categorías juveniles habrá competencia para la Sub 17 con el torneo oficial de la categoría en la Liga MX Femenil que arrancará en enero 2022, mientras que se buscarán torneos regionales para las Sub 13 y 15.

"Las bases de este proyecto son todos los valores institucionales de nuestros equipos varoniles y femeniles: necesitamos crecimiento, competencia, marketing, liderazgo de niños y jóvenes y empoderar a esta sociedad mexicana para que tengan mejores resultados.

"Nosotros queremos jugar entrenando y con esa parte invitamos a niñas y jóvenes a que se unan a nosotros", mencionó Noriega Palmer.

El técnico de las Chivas, Édgar Mejía, destacó la experiencia que vivirán las futbolistas.

"Vivir la filosofía de Chivas desde chico es algo invaluable, formarte desde niño acá es algo especial, de repente es complicado adaptarse a las necesidades que implica el vestir la playera del equipo más importante de México, entonces de ahí la oportunidad que tendrán estas niñas de formarse aquí.