Pone a disposición renuncia Secretaria de Turismo

La Secretaria de Turismo de la Capital, Paola Félix Díaz, puso su renuncia a disposición de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de darse a conocer que viajó a Guatemala en un vuelo privado.

"Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor. No he cometido ninguna actividad ilícita, pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia", tuiteó la funcionaria.