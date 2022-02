Pondrá Camila su sonrisa y tenis en Zapopan

La colombiana es una de las 7 jugadoras con 20 años o menos que figuran entre las primeras 50 del ranking de la Gira femenil de tenis.

Este listado es integrado por Osorio (49 en el ranking), Amanda Anisimova (40), Clara Tauson (33), Cori Gauff (20), Leylah Fernández (19), Emma Raducanu (13) e Iga Swiatek (8).

Son Raducanu y Swiatek quienes irrumpieron con más fuerza, pues ya saben lo que es ganar un Grand Slam, con el US Open 2021 y Roland Garros 2020, respectivamente.

Osorio también levantó un Grand Slam, pero en la categoría Junior, ya que en 2019 se llevó el Abierto de Estados Unidos, además de alcanzar el número uno en el ranking mundial de la categoría.

Lo mejor para Camila, entrenada por Ricardo Sánchez Rueda, llegaría en 2021.

En la Copa Colsanitas en Colombia, Camila se instaló en la Final ante la eslovena Tamara Zidansek, a la que venció 5-7, 6-4 y 6-4 para levantar el primer trofeo como profesional en su tierra.

Otro logro en su carrera se dio en el WTA 250 Tenerife 2021, donde fue capaz de derrotar a Elina Svitolina, campeona de las WTA Finals en 2018.

En este 2022, ya participó en el Abierto de Australia, pero cayó en su presentación por doble 6-3 ante la japonesa Naomi Osaka, sin embargo, esto le permitió meterse entre las primeras 50 del orbe.

"El nivel es muy alto, la parte mental es muy fuerte, están luchando todos los puntos, no te regalan una bola, es muy exigente este nivel, requiere muy buena parte física y la exigencia es mucho mayor", afirmó Osorio.

"Yo disfruto de esto, disfruto de la vida, de hacer lo que hago, entro a disfrutar, a divertirme, no sirve de nada presionarme, me tapo los oídos y sigo adelante. Un ranking o un título no me hacen mejor o peor persona, el tenis y el deporte es un medio de entretenimiento, pero no es para creerme la gran cosa o cambiar mi manera de ser.

Primero ser mejor persona, y lo demás viene después", agregó.

Camila, viene de toda una familia de deportistas. Su abuelo Rolando Serrano es un ex futbolista que disputó con Colombia el Mundial de Chile 1962. Su madre Adriana Serrano es una destacada ex basquetbolista, mientras su padre, Carlos, jugó en el Deportes Quindío y el Cúcuta Deportivo del futbol colombiano.