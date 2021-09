"Pollo" Briseño contribuyó a la salida de Vucetich

Una que fue evidente, no menos importante porque se trata de liderazgo se dio en el desarrollo del cotejo ante el Pachuca, Vucetich determinó sacar a Antonio "Pollo" Briseño al minuto 53. Un minuto antes de que se hiciera el movimiento oficial con el cartelón electrónico por el cuarto oficial, Briseño decía de manera airada que no lo sacaran, que aguantaran y con las manos anunciaba que no estaba de acuerdo.

Se realizó el movimiento, entró Hiram Mier y "Pollo" en vez de ir directo a la banca a sentarse, enfriarse porque salió muy caliente, determinó ir directo a donde estaba Vucetich, algo le dijo, el técnico le respondió y luego el jugador fue a tomar lugar en el banquillo.

Los auxiliares Carlos Barra y Sergio Almaguer, tuvieron que intervenir, algo le dijeron al "Pollo" para que se tranquilizara y el técnico señaló en conferencia de prensa, que hubo reclamo pero que lo consideraba normal, que también el jugador le había ofrecido disculpas al cuerpo técnico, así como a la plantilla. El actuar de Briseño no fue bien visto por la dirigencia, detonó en que no había ya respeto al técnico.

El director deportivo Ricardo Peláez, está seguro en su puesto con el Guadalajara, de hecho él junto con los altos mandos rojiblancos determinaron terminar la relación laboral con Vucetich, quien dicho sea de paso, se presentó a trabajar este domingo de manera normal y le avisaron que ya no iba más, que le agradecían su esfuerzo, que luego el abogado Arturo Gálvez lo llamaría para finiquitar su contrato.

Peláez ya está en comunicación con algunos candidatos que tiene para el puesto del primer equipo, tras el cese de Vucetich y por lo pronto Marcelo Michel Leaño está listo para cualquier indicación que la haga su directiva, por si es necesario que dirija ante el América el próximo fin de semana.