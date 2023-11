Se revienta neumático y sale de la carretera

Reynosa, Tamaulipas.

El incidente ocurrió a las 11:00 horas en la carretera Río Bravo-Reynosa, frente al monumento de los Petroleros o a la altura del Polideportivo de la ciudad, a donde arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención médica en el lugar a la conductora del carro Chevrolet Lumina quien se negó a ser llevada a un nosocomio argumentando estar bien, ya que sólo sufrió un golpe leve.

Al tomar conocimiento del hecho vial acudieron peritos de Tránsito que se entrevistaron con la automovilista, quien expresó que transitaba de oriente a poniente por uno de los carriles centrales de la carretera Río Bravo-Reynosa a una velocidad moderada, cuando se le reventó el neumático delantero del lado del copiloto.

Tras el incidente perdió el control de volante, por lo que comenzó a invadir carriles hasta terminar su trayectoria saliéndose de la cinta asfáltica, subiéndose al camellón y al área verde del monumento de los Petroleros y proyectándose contra el árbol.

La conductora resaltó que afortunadamente no pasó a mayores, ya que no ocasionó daños materiales a otro vehículo y los sufridos a la propiedad no son considerables, esto porque el daño mayor fue a su unidad motriz, gracias a que manejaba a una velocidad moderada.