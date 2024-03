Inicia operativo de seguridad

El Mañana / Staff.- Las corporaciones de emergencias y autoridades municipales y estatales llevaron a cabo el arranque del operativo de concientización, prevención y vigilancia por la Semana Santa en esta localidad.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Geovanni Barrios Moreno, y la directora de Tránsito y Vialidad, Iris Alondra Chavira Ríos, indicaron que este operativo de vigilancia y prevención estaría integrado por los elementos de los Tránsitos local, Guardia Estatal asignados al municipio, Protección Civil de Municipal y del Estado, Brigadistas voluntarios y la Cruz Roja.

El funcionario Barrios Moreno resaltó que el operativo iniciaría con un recorrido con salida de las instalaciones de Seguridad Pública que finalizara en el centro recreativo la Playita, en donde se colocará uno los puntos o filtro de prevención en el cual estarán las diversas corporaciones de seguridad y de emergencia esto con la finalidad de en caso de algún hecho o accidente tener una respuesta de reacción inmediata durante el periodo de Semana Santa.

Dijo que ha habido un aumento en accidente en el cual los automovilistas han mezclado el uso de bebidas alcohólicas con el volante por lo que invita a los conductores no hacer este mezcla, ya que habrá cerro impunidad a los automovilistas sorprendidos.

Chavira Ríos declaró que este operativo es principalmente es hacer conciencia a los automovilistas a no consumir bebidas alcohólicas mientras maneja porque en este periodo de vacaciones es una de la principal incrementó en los percances.

Agregó que por ello los mensajes de concientización son: si tomas no manejes, cuida tu vida y la de los demás no combines alcohol y volante, y Jesucristo resucitó al tercer día, pero tú no, con esto esperan que este periodo de Semana Santa tenga resultados de saldo blanco no como en años pasados que hubo saldo rojo.

El secretario de seguridad pública y encargada del despacho de Tránsito dieron el banderazo del operativo de Semana Santa.