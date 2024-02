Detienen al ´Kalimba´

El Mañana /Staff

Los elementos policiacos remitieron a la delegación al "Kalimba del centralito" por molestar a una persona en la vía pública, siendo detectado las cámaras de C5. El hombre infractor identificado como Pablo Federico H, de 38 años de edad, alias el "Kalimba del centralito", quedó a disposición del Juez Calificador por una falta administrativa de molestar personas y alterar el orden público.

Los elementos de la Guardia Estatal señalaron que siendo alrededor de las 21:00 horas se encontraba realizando recorridos de vigilancia por la zona Centro de la ciudad cuando fueron informados por el C5 que en la peatonal Hidalgo con Matamoros se apreciaba un posible asalto o una riña entre dos hombres.

Al constituirse al lugar se entrevistaron con uno de los hombres, quien expresó que el sujeto los comenzó seguir, hostigándolo pidiendo dinero e intentándole quitarle su celular, por lo que solicitó fuera detenido, pero no quiso presentar cargos.

Por su parte, el Kalimba argumento que no quiso quitarle el celular, sino el hombre que lo señala no quiso pagarle su favor, que le pidió por qué el sujeto se encontraba en un bar de la zona centro y le pidió que le consiguiera una amiga le daría 200 pesos por lo que él cumplió, pero el sujeto no, por eso discutían.