Detienen a 4 sujetos con droga y dinero en efectivo

Las autoridades policiacas detuvieron a cuatro hombres que se encontraban realizando el delito de narcomenudeo, decomisándoles drogas y efectivo.

Los elementos de la Guardia Estatal informaron que, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en el Fraccionamiento Puerta Grande, visualizaron a cuatro ciudadanos aparentemente comercializando sustancias ilícitas.

Los cuatro sujetos ahora detenidos, al ver la presencia de las patrullas, intentaron darse a la fuga a pie, pero fueron sometidos en el lugar. Al realizar la inspección correspondiente, se encontraron bolsas que en su interior contenían drogas diversas que les fueron aseguradas.

Las drogas aseguradas fueron 66 bolsas que en su interior contenían una hierba con características de la marihuana; 69 bolsas chicas con polvo blanco con características de la cocaína; y 94 bolsas con piedras, aparentemente la droga conocida como "crack".

Y también se decomisaron dos dispositivos de radiocomunicación y billetes de las siguientes denominaciones: 20, 50, 100, 200 y 500 pesos mexicanos, por lo que los cuatro ciudadanos y los indicios decomisados encontrados fueron colocados a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado para que continúe con las investigaciones y determine las acciones jurídicas.



