Detienen a sujeto con armas y drogas

Las corporaciones de seguridad de la operación Frontera Norte continúan dando resultados, logrando la detención de un hombre y el aseguramiento de drogas y armas.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa que los resultados obtenidos de la "Operación Frontera Norte" de los días 08, 09 y 10 de agosto del presente año estuvieron realizando acciones de vigilancia por la localidad en diversos sectores.

En dichos despliegues policiacos y acciones de prevención, realizaron la detención de una persona, a quien se le aseguraron dos armas cortas, dos cargadores, 58 cartuchos, dosis de cocaína y de marihuana, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente para que continúe con las investigaciones y determine la situación jurídica.

Las autoridades que integran la operación de frontera norte de seguridad del Gobierno de México resaltaron que se han llevado a cabo la detención de 6,192 personas y el aseguramiento de 4,907 armas de fuego, 828,010 cartuchos de diversos calibres, 22,991 cargadores, 57,161.98 kg de droga, entre ellos, 311.89 kg de fentanilo, 4,344 vehículos y 774 inmuebles.

Resaltando que estas acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos y señalando que invitan a la ciudadanía a denunciar algunas situaciones a los números de emergencia 911 o al 089 de manera anónima.