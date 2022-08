Abandonan caballo

Descartan que fuera arrollado por un automóvil, ya que los que viven a los pocos metros no escucharon nada, además comentan que el animal no tiene heridas como si fuera embestido y no hay rastros de piezas dañadas de alguna unidad.

Las causas que pudieran originar la muerte aun son desconocidas, así de como quien o quienes pudieron dejar abandonado al cadáver del caballo sobre el mencionado bulevar.