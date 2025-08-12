Se quiso meter a la fila en puente Reynosa-Hidalgo

Un ciudadano americano ocasionó un accidente vehicular al invadir un carril por intentar incorporarse a la fila del puente internacional Hidalgo-Reynosa.

El percance se registró alrededor de las 14:30 horas en el libramiento Luis Echeverría con el entronque con el inicio del libramiento del puente internacional Hidalgo-Reynosa, como referencia a un costado del parque de sóftbol o entrada al casino Riviera.

Al sitio arribaron cuerpos de emergencia que brindaron atención médica en el lugar a tres personas que viajaban en las unidades motrices involucradas en el percance frontal, que se trataban de dos camionetas Chevrolet Suburban y una Ford Ranger de doble cabina.

Los agentes del área de peritaje de Tránsito Municipal atendieron el hecho vial, entrevistándose con el automovilista de la camioneta Ford Ranger, quien declaraba que circulaba de oriente a poniente por dicha avenida cuando la camioneta Suburban le invadió el carril sin hacer alto, debido a que dio una vuelta a la izquierda, por lo que no pudo evitar el encontronazo.

El conductor de la camioneta Suburban de origen estadounidense expresaba que transitaba de poniente a oriente por la avenida Luis Echeverría cuando intentó tomar el retorno para incorporarse a la fila del puente internacional, por lo que reconocía su responsabilidad y buscaría poder llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales.