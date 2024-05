Ignoran el alto

El Mañana / Staff

La falta de precaución al manejar y no respetar un señalamiento del alto fueron las causas de un accidente vehicular.

Los peritos de Tránsito acudieron al cruce vehicular del bulevar Las Fuentes con calle Doce de la colonia Aztlán a tomar conocimiento de un accidente vehicular, minutos antes de las 11:00 horas, al ser notificados por el C5.

En el lugar se encontraban obstaculizando la vialidad las dos unidades involucradas en el percance, por lo que el personal de brigadistas se vio en la necesidad de cerrar la circulación en sentido de sur a norte del bulevar Las Fuentes, provocándose un caos vehicular.

La conductora de una camioneta GMC Acadia expresaba que transitaba de sur a norte por el bulevar Las Fuentes, cuando la unidad Pick Up le invadió su carril al no hacer alto, por lo que no pudo frenar o esquivar para evitar el fuerte encontronazo.

El conductor de la unidad Toyota Tundra aceptó la responsabilidad del accidente ante las autoridades viales, declarando que circulaba de poniente a oriente por la calle Doce, pero al momento de cruzar el bulevar Las Fuentes no observó a la otra camioneta.