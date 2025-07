Exige castigo para el que atropelló a su hijo

Padres de familia del adolescente que resultó con lesiones de consideración al ser arrollado por una unidad motriz que se dio a la fuga, piden ayuda y justicia para que el chofer o la empresa responda de las lesiones ocasionadas.

Este hecho ocurrió antier en horas de la tarde en la calle Corregidora, entre Tula y Bustamante de la colonia Hidalgo, donde el adolescente de nombre Jason Eduardo, de 15 años, fue auxiliado y trasladado a un nosocomio por cuerpos de emergencia debido a que presentaba lesiones de consideración y fractura en la pierna derecha.

Dichas lesiones les fueron ocasionadas por una unidad motriz que transportaba material de construcción, como bloques, que arrolló al joven que viajaba en un triciclo, el cual es su medio de trabajo, ya que la familia vende raspas y chamoyadas por el sector.

La unidad motriz, presunta responsable, era señalada como una camioneta pick-up propiedad de alguna ferretera por el material que transportaba; sobre esto, algunas páginas de redes sociales malinformaron señalando a una empresa del nombre Ferreysa, por lo que ésta brindó un comunicado expresando que es una empresa comprometida con la comunidad; por ello, derivado de los lamentables hechos sucedidos en la colonia Hidalgo, realizaron una investigación interna y externa, reuniendo el parque vehicular y realizando las inspecciones debidas, así como la revisión de cámaras, siempre apoyando y colaborando con las autoridades.

"Se determinó que nuestros choferes y unidades motrices no tuvieron relación con los hechos", y resaltaron que debido a dichos señalamientos fueron víctimas de extorsión por algunas páginas de redes sociales.

Los padres de familia del adolescente lesionado expresaron que la unidad motriz involucrada, presunta responsable de los hechos, es propiedad de la empresa Femarey, ubicada en la colonia Las Cumbres, por lo que hasta el momento no han tenido contacto con ellos y al parecer no se quieren hacer responsables del trágico accidente, ya que las investigaciones continúan por las autoridades investigadoras, por lo que aún no se hacen cargo de los gastos médicos de su hijo.

Resaltan que su hijo resultó con fractura en la pierna derecha y problemas en la columna vertebral, por lo que los médicos del Hospital General le están solicitando algunos estudios especiales por TAC para determinar la situación de las lesiones; por ello piden a la ciudadanía su apoyo para cubrir con el gasto, ya que ellos no cuentan con recursos suficientes, así que pueden contactarlos por medio del número telefónico 8992683046 o a la tarjeta bancaria de Banco Azteca 4027 6658 6382 8167.