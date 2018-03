Polícia detiene a hombre con licencia de ¡Homero Simpson!

Milton Keynes

La Policía local difundió en Twitter la imagen de la credencial con el nombre de Homero Simpson.



"A principios de esta semana, la agente Phillips detuvo un auto en Milton Keynes. Cuando trató de identificar al conductor, encontró lo que se muestra abajo", escribió la autoridad.



Usuarios de la red social identificaron algunos errores en la creación del hombre, pues notaron que había puesto mal la dirección y fecha de nacimiento del patriarca de la famosa familia amarilla.



"¡Todos saben que Homero Simpson vive en Evergreen Terrace 742! Amateur" escribió un usuario.



Aunque la publicación cuenta con más de 7 mil "likes", la Policía no quedó impresionada con la hazaña.



El hombre conducía sin seguro, por lo que fue multado por ello y por presentar una licencia falsa.



"El auto del conductor fue incautado y fue reportado por conducir sin seguro y sin una licencia real", dijo la Policía.

