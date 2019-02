Podrían reinstalar a cesados de Pemex si se comprueba su inocencia

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a los funcionarios de Pemex señalados por el mal manejo de recursos, reinstalarlos si se comprueba que son inocentes.

Por instrucciones presidenciales, tres funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron despedidos y son investigados ante presuntos desvíos e irregularidades en el manejo de recursos públicos en el marco de la llamada "estafa maestra".



Se trata de Miguel Ángel Lozada Aguilar, actual director de Pemex Producción, Héctor Salvado Castro y Luis Galván Arcos, quienes firmaron contratos con universidades que, a su vez, realizaron subcontrataciones con otras empresas.



En su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que aunque desconocen si son culpables, se tomó la decisión de separarlos de sus cargos, para que sea la autoridad correspondiente la que defina su situación.



"Tampoco se trata de juicios sumarios. Tienen que desahogarse los procesos, tienen que haber pruebas. No se puede afectar la dignidad de las personas, pero, mientras tanto, ya no están en el Gobierno.



"Si ellos arreglan su situación, si se demuestra que no tuvieron nada que ver, que fue una injusticia, tienen de nuevo las puertas abiertas; si tuvieron que ver, no. Porque el propósito es que se gobierne con honestidad", afirmó.