Podrá Evelyn Salgado designar a Fiscal a modo

Los allegados de Evelyn Salgado y su papá Félix Salgado, José Luis Gallegos Peralta y Ludwig Marcial Reynoso Núñez, tuvieron 9 y 7 votos, respectivamente.

Se prevé que en el transcurso de esta semana la Gobernadora Salgado se decida por alguno de los tres.

El legislador local morenista Jacinto González Verona señaló que los 17 votos nulos de la sesión del pasado miércoles 29 fueron de él y sus compañeros de la bancada de Morena.

Ludwig Marcial Reynoso es actualmente el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, fungió como Secretario General en el Ayuntamiento de Acapulco, cuando Félix Salgado fue Alcalde de Acapulco en el periodo 2005-2008.

Gallegos Peralta fue abogado defensor de Salgado Macedonio, cuando enfrentó denuncias de violación sexual en agravio de una de sus ex trabajadoras del periódico La Jornada-Guerrero.

En entrevista, Anacleta López Vega dijo desconocer el motivo del porqué los diputados locales no llegaron a un consenso para elegir al Fiscal.

"Yo lo que he escuchado de las y los diputados es de que no lograron los consensos que ellos pretendían y desconozco los motivos porque de política yo no sé nada, yo soy jurídica, no política", expresó la ex jueza y ex funcionaria de la Procuraduría General de Justicia en Guerrero.

"Ahora será la Gobernadora la que hará lo que ellos (los diputados) dejaron de hacer y elegirá de la terna a la mejor propuesta", afirmó.

¿Usted cómo se siente?, se le cuestionó.

"Yo me siento muy bien. Yo no estoy desesperada, no es que quiera llegar a la Fiscalía a fuerza, creo que no está en mi condición de mujer de pedir trabajo a fuerzas ni buscar alternativas de presiones para llegar a un lugar.

"Yo lo que busco es que realmente haya equidad, respeto al Estado de Derecho, no llevo madrina, padrino y he estado luchando de manera limpia y que se nos dé la oportunidad como paridad de género, porque las mujeres también podemos gobernar, hacer nuestro mayor esfuerzo, igual que la gobernadora", afirmó.

López Vega señaló que sería lamentable que se nombre a un Fiscal a modo o amigo.

"Mientras las autoridades no se sujeten a cumplir el Estado de Derecho, a llevar un procedimiento estrictamente legal para escoger al mejor perfil (a la Fiscalía) en el nuevo sistema de procuración de justicia, serán nulos", sostuvo.

"No se trata de tener la mano escondida para hacer como un procedimiento y en realidad se está buscando un Fiscal a modo, que no tenga los conocimientos, que no tenga la experiencia, porque es amigo", expresó la aspirante a la Fiscalía de Guerrero.

López Vega consideró que en la Fiscalía falta una persona que llegue sin compromisos para que pueda ejercer la autonomía de manera real, efectiva y cierta, y que sería lamentable que nuevamente llegara un Fiscal "carnal".

En 2016, a propuesta del entonces Gobernador Héctor Astudillo fue designado como Fiscal, Xavier Oléa Peláez, a recomendación del senador priista Manuel Añorve.

En 2018, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, amigo del actual diputado local priista Ricardo Astudillo, hijo de Héctor Astudillo Flores, fue designado Fiscal por un periodo de cinco años.

Sin embargo, en octubre pasado, cuando todavía le faltaban dos años y medio para dejar el cargo, De los Santos Barrila renunció.

"Sería muy preocupante (un Fiscal carnal) porque ya no sería un retroceso, sino un súper retroceso, que quiere decir que si lo que tenemos de retroceso ahorita, no avanzamos, ¿vamos a seguir en lo mismo?

"De que haya una persona en la Fiscalía, una persona que pueda hacerla operativa, eficaz y responda a los intereses de la sociedad, vamos a seguir igual", afirmó López Vega.

La abogada señaló que actualmente la Fiscalía no es transparente, porque no rinde cuentas.

Por su parte, José Luis Gallegos, otro de los aspirantes a la Fiscalía, aseguró que no le genera ningún problema su amistad añeja que tiene con el senador Félix Salgado, en caso de que sea designado como Fiscal y manejarla en forma autónoma.

"En efecto no voy a negar mi amistad con el senador, entre amigos no se piden cosas indebidas y si lo hacen es que no es tu amigo", expresó Gallegos, quien durante el Gobierno de Héctor Astudillo fue presidente de la Comisión de Atención a Víctimas.

Ludwig Marcial Reynoso Núñez, otro cercano a Félix y a la Gobernadora Evelyn, también aseguró que en caso de que sea Fiscal, tendrá plena autonomía en las decisiones que tome.

"Autonomía la he tenido toda mi vida, entonces no tienen por qué cambiar las cosas, hay afinidades en pensamientos con algunos actores políticos pero esas afinidades en el terreno político-democrático sí, pero honesto", señaló Reynoso Núñez, quien es actualmente subsecretario para Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno.