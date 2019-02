Poca venta los obliga a regresar a la Madero

No se de donde┬ásacaron que nos dieron permiso para ponernos ahí el 14 de febrero, nosotros tomamos la determinación porque allá no estábamos vendiendo nada, no queremos problemas con nadie y cuando vaya a ser el día de las madres también nos vamos a poner ahí, pues lo único que queremos es que nos dejen trabajar . Salvador Pedraza Hernández, dirigente local.

Río Bravo, Tam.- Desmiente dirigente de comerciantes en pequeño de la Federación Regional de Trabajadores de Río Bravo de lapublicación en el sentido de que les hayan dado permiso, aceptando que se instalaron frente a la primaria Benito Juárez ya que donde los reacomodaron es en el estacionamiento de lo que fuera la frutería Gaval y no les fue muy bien.

Y dice el secretario general Salvador Pedraza Hernández al reportero, "no se de donde sacaron que nos dieron permiso para ponernos ahí el 14 de febrero, nosotros tomamos la determinación porque allá no estábamos vendiendo nada, no queremos problemas con nadie y cuando vaya a ser el día de las madres también nos vamos a poner ahí, pues lo único que queremos es que nos dejen trabajar".

Aprovechó para fustigar a la Canaco local de la que dijo es en parte culpable de lo que les está pasando, cuando lo que deberían de hacer es ponerse a trabajar y generar empleos.

"Ahí están también ahorita hasta vendedores de elotes y otro tipo de productos y no les dicen nada, el problema es con nosotros porque no nos quieren que porque somos competencia".