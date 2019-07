Poca la afluencia de pasajeros en central

Matamoros, Tam.- A pesar de que muchos estudiantes tienen entre 1 y 2 semanas que salieron de vacaciones, la afluencia de pasajeros no se ha incrementado en la Central de Autobuses y esperan que sea hasta este fin de semana cuando empiece a repuntar.

"Ha estado muy tranquilo, todavía no se ven los vacacionistas, creemos que apenas este fin de semana o el próximo pueda hacer un repunte de pasajeros hacia los distintos destinos que manéjelas", señaló una empleada de línea de autobuses.

A veces empiezan a venir con tiempo para reservar boletos, pero ahora ni eso, ha estado muy tranquilo y pensamos que también pueda deberse a la difícil situación económica por la que muchas familias atraviesan.

"Parece que no, pero la cuestión que hubo en las maquiladoras a principios de año afectó mucho, porque muchas personas todavía no pueden conseguir un empleo y eso es lo que hace que la economía no se mueva", precisó la empleada.

En años anteriores para las mismas fechas ya teníamos autobuses llenos, sobre todo a destinos cercanos, porque muchos aprovechan para mandar a los niños y niñas que pasen en sus lugares de origen en lo que están de vacaciones, añadió.

Pero este fin de semana ya esperamos que se tenga un repunte de pasajeros, al menos ya han estado viniendo a preguntar las tarifas, concluyó la empleada de la línea de autobuses en la Central de esta frontera.