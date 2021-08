Playa Limbo se va a lo retro con Adan Jodorowsky

El título de este álbum es también el de una de las canciones que forman parte, la cual está inspirada en la historia de Jass Reyes, la vocalista, quien vino a la capital desde Ciudad Juárez , persiguiendo el sueño de ser cantante. En 2016 entró al grupo pop tras la salida de María León , pero asegura que una ventaja para esta nueva etapa fue que Adan no conocía el pasado del grupo.

"Los produje como una banda nueva y eso era muy bueno porque era muy importante para mi, darle su lugar a Jass, que no esté ahí de reemplazo, bueno hace 5 años que está en la banda, ya no es un reemplazo, pero que existiera, que luciera; era muy importante para mí llegar a eso en este disco", afirmó Adan Jodorowsky en conferencia de prensa.

El productor asegura que fue la misma cantante quien lo invitó a colaborar con ellos en este nuevo álbum y a pesar de que él normalmente guía a artistas más independientes como León Larregui, Daniela Spalla y Caloncho decidió asumir el reto.

Durante la pandemia, Jorge, Servando, Ángel y Jass se aislaron por semanas en una casa de playa para componer 16 temas, ya que Jodorowsky les pidió el doble de canciones de las que se incluyen hoy en el disco, siendo "Todo y nada" la más reciente.

"Nos sentimos afortunados porque a pesar de ser un momento difícil para la música, para la industria, pudimos hacer un disco con un productor que no no imaginábamos porque son mundos completamente diferentes y no solamente eso, hicimos el cambio que queríamos hacer, sonamos a una banda, que era lo que estábamos buscando y logramos evolucionar nuestro sonido que yo creo que es lo que a un artista lo mantiene", dijo Jass Reyes.

"Todos nos sentimos diferentes como artistas, yo honestamente hasta siento que encontré una voz que no había explorado antes", agregó.

El próximo 28 de agosto se presentarán en el Foro Indie Rocks en la terraza para priorizar la ventilación y sana distancia. Además de sus nuevas canciones también adaptarán las ya conocidas al ritmo que ahora consolidaron.

"El sonido retro siempre ha sido algo muy característico de nosotros, desde siempre, desde 'El eco de tu voz', pero Adan fue quien redondeó ese concepto y estamos muy cómodos tomando estos géneros", aseguró el bajista Ángel Baillo.