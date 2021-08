Plantean en Corte declarar ´regalazo´

El Ministro Fernando Franco propuso al Pleno de la Suprema Corte de Justicia que prolongar por dos años la presidencia de Arturo Zaldívar y el nombramiento de seis consejeros de la Judicatura, viola la Constitución y atenta contra la autonomía del Poder Judicial Federal (PJF).

Franco, decano de la Corte, repartió hoy a sus colegas el proyecto de sentencia en la consulta que el propio Zaldívar promovió en junio pasado, bajo el artículo 11 de la Ley Orgánica del PJF, para buscar una postura del Pleno en relación con la prolongación de periodos, que Morena y sus aliados introdujeron de última hora en el artículo décimo tercero transitorio de la reforma a leyes judiciales.

Fuentes con acceso al proyecto informaron que se propone declarar que la prórroga de la presidencia de Zaldívar hasta el 30 de noviembre de 2024, viola directamente el Artículo 97 de la Constitución, que limita a cuatro años la permanencia de los presidentes de la Corte, y faculta únicamente a los Ministros para elegirlos.

El viernes pasado, en conferencia de prensa, Zaldívar anunció que no aceptará prorrogar su presidencia más allá del 31 de diciembre de 2022, luego de cuatro meses de recibir duras críticas por no rechazar esta reforma, pero el Ministro no se pronunció sobre la inconstitucionalidad del transitorio al estar pendiente el debate en el Pleno.

ATENTAN CONTRA LA CARTA MAGNA

Franco también propone aclarar que agregar dos años a los nombramientos de los seis consejeros de la Judicatura Federal en funciones -cinco de ellos, designados en 2019-, atenta contra el Artículo 100 de la Carta Magna, que categóricamente señala que estos funcionarios solo ocuparán sus puestos durante cinco años.