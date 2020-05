Plantean en Chihuahua contratar médicos migrantes

Cd. Juárez, México.

Autoridades de salud de Chihuahua prevén contrataciones de médicos cubanos migrantes que se encuentran en Ciudad Juárez para enfrentar la pandemia de Covid-19.



"Se piensa contratar a la fuerza laboral extranjera que esté en los albergues si así ellos lo quisiesen, está la propuesta, sí se les va a dar una percepción económica, una gratificación por sus servicios, por supuesto, y ya se está viendo esa situación para poder precisamente llegar a cubrir las necesidades de la población una vez que la capacidad en cuanto a personal haya sido rebasada", informó este lunes Arturo Valenzuela, director médico de la zona norte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

Por lo pronto, precisó, aguardarán a que llegue el momento de su actuación y más adelante se informará dónde y cómo trabajarán en caso de llegar a necesitar de sus servicios.

"Encontramos muy buena disposición y claro que es una fuerza laboral preparada y en un tiempo de pandemia los recursos humanos son valiosísimos", señaló Valenzuela en una videoconferencia.

El funcionario explicó que un gran porcentaje del personal médico y de enfermería que está en la línea Covid-19 se contagia, por lo que se requiere de más profesionistas.

"Afortunadamente no hemos llegado a una situación como en otros países. ¿Por qué? Porque hemos logrado capacitarlos de una manera adecuada. Si bien tenemos un número de enfermos médicos y enfermeras, no ha sido tal como para decir que ya no contamos con personal para atender a la población", puntualizó.

Valenzuela afirmó que se sigue a buen paso la reconversión hospitalaria.

"Y hasta ahorita no ha sido necesitada la fuerza de población migrante calificada, posiblemente para la Fase 3 sí", recalcó.

El director médico de la zona norte dio a conocer que se han reportado 144 trabajadores del sector salud contagiados de coronavirus en el estado, de los cuales tres fallecieron.

De ese total, 57 son médicos y 77 enfermeros, así como 10 servidores como laboratoristas y técnicos en Rayos X.

"En cuanto a la muerte de tres profesionistas de la salud, se refería precisamente a dos enfermeras de Ciudad Juárez y el otro servidor público, profesionista de la salud, es proveniente de Delicias", precisó.

Hasta ahora no se ha reportado de manera oficial el deceso de algún médico por Covid-19.