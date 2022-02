Plantea AMLO pagar a 'tomacasetas' en Sonora

"En el caso de las casetas o de los cobros, me han pedido no saben cuantas veces que dé la orden para desalojar con la Guardia Nacional con la fuerza y no lo vamos a hacer, vamos a convencer, vamos a persuadir, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho", dijo el Mandatario durante una visita de trabajo al pueblo yaqui.

Lo que desean los neoporfiristas, advirtió, es que actúe con violencia y reprima a los que exigen cuotas ilegales.