Pierde Ucrania control del sitio nuclear de Chernobyl

Un asesor presidencial dice que Ucrania perdió el control del sitio nuclear de Chernobyl, donde las fuerzas ucranianas libraron una feroz batalla con las tropas rusas.

El asesor Myhailo Podolyak dijo a The Associated Press que las autoridades ucranianas no conocían el estado actual de las instalaciones en Chernobyl, el sitio del peor desastre nuclear del mundo.