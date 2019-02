Pierde IPC nivel de 44 mil enteros

El índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), S&P/BMV IPC, cayó 1.09 por ciento arrastrado por el sector de materiales, después de darse a conocer que están bajo revisión cinco mil concesiones mineras.



Por lo tanto, descendió por debajo de las 44 mil unidades, a 43 mil 855.79 enteros.



El IPC habría recuperado las 44 mil unidades el día de ayer, pero este miércoles la información dada por el Subsecretario de Minería Francisco Quiroga incluyó no sólo una revisión, sino también la posibilidad de cancelar las concesiones que tengan alguna irregularidad.



Las acciones del sector materiales más afectadas fueron Cemex (CEMEXCPO), que perdió 3.24 por ciento, a 10.15 pesos; Grupo México (GMEXICOB) en 1.71 por ciento, a 45.37 pesos, y Alpek (ALPEKA) en 1.51 por ciento, a 26.02 pesos.



Solo seis títulos de la muestra del IPC subieron, entre ellos Gentera (GENTERA*), en 1.69 por ciento, a 14.45 pesos; Lala (LALAB), 1.50 por ciento, a 22.98 pesos, y Coca-Cola (KOFL*), en 1.36 por ciento, a 121.99 pesos.



En noviembre, el sector minero también sufrió fuertes caídas después de que fuera anunciada una iniciativa para reformar la Ley Minera propuesta por el partido de Morena.



Después del discurso del Estado de la Unión por parte del Presidente estadounidense Donald Trump, los inversionistas están a la expectativa de un posible cierre de Gobierno ya que no se ha llegado a un acuerdo en el tema y no se anunció un estado de emergencia durante el comunicado del Mandatario.

En Nueva York, los índices descendieron con amplias variaciones en la jornada, donde el Nasdaq cayó 0.36 por ciento, el Standard & Poor's, 0.22 por ciento, y el Dow Jones, 0.08 por ciento.



En Europa, el mercado mantuvo un desempeño negativo y se filtró información de que pudiera atrasarse la próxima votación del acuerdo del Brexit que se esperaba el 14 de febrero, mientras que la Primera Ministra británica, Theresa May, viajará el jueves a Bruselas para negociar nuevamente el acuerdo de salida del bloque europeo.



El Dax bajó 0.38 por ciento, el CAC 40, 0.08 por ciento; el Euro Stoxx 50, 0.07 por ciento, y el FTSE 100, 0.06 por ciento.



Asia permanecerá en relativa calma durante el feriado del Año Nuevo Lunar, sin embargo, hoy el Nikkei operó al alza en 0.14 por ciento.