Pierde industria automotriz por bloqueos en Michoacán

Cd. de México.

Los bloqueos en Michoacán por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cuestan diariamente un millón de pesos adicionales a la industria automotriz de México, informó Fernando Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

"Es muy desafortunado que las marcas tengan que utilizar vías terrestres, que son mucho más caras, para poder mover su producto: vehículos, partes y componentes", afirmó Solís en conferencia.



El presidente de la AMIA dijo que por ahora no existe reporte de robo al trasladar por vía terrestre, sin embargo, no descarta que éste sea un riesgo potencial.



"Volvemos a hacer un llamado para que todas las vías sean liberadas; hemos solicitado a la Cámara de Diputados que hagan ellos unos amables llamados a que esto se solucione a la brevedad.



General Motors, Ford, Chrysler y Honda son algunas de las empresas afectadas, puntualizó Solis.



Existen más de 10 mil contenedores parados, tanto de la industria automotriz como alimentaria y de manufactura en general.



De acuerdo con Fernando Solis, Kansas City Southern México ya presentó una demanda.



"No se puede confundir el reprimir con el aplicar el Estado de derecho. La aplicación del Estado de derecho es lo que la industria solicita y no se pueden obstruir las vías federales de comunicación y salirse con la suya porque obstruir las vías de comunicación significa un delito", expresó.



Respecto a los paros y huelgas presentadas en Matamoros sostuvo que una parte importante de los proveedores de la industria automotriz nacional del País radica ahí, como la fábrica de volantes más grande del mundo (Autoliv).



"Veo con preocupación (las huelgas de maquiladoras) porque son nuestros proveedores y pues que se llegue a una desestabilización de tal magnitud, de lo que es nuestra proveeduría", consideró.