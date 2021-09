Piden vacunación para menores de 12-18 años

"Sería un acierto del Gobierno Federal iniciar la vacunación en adolescentes de 12 a 18 y en su momento también que se decida vacunar a los niños de 8 a 12 años, que se vea la factibilidad médico y de salud para que los niños también sean vacunados", dijo.

El abogado señaló, que hay un mito de que los menores no se contagian, que no les pasa nada, pero la realidad es diferente.

"Es un mito que los niños no se enfermen y que no se agraven, porque lo hemos visto en noticias nacionales e internacionales, sobre todo el Valle de Texas,, que los niños se están enfermando, incluso se agravan, por eso considero que es necesaria la vacuna", recalcó.

Al igual que en adultos, es importante que también se protejan ante la pandemia.

Explicó que hasta el momento no ha recibido ningún trámite de amparo para vacunar a menores como se ha estado haciendo en otras partes de la República Mexicana.

"Pedimos al Gobierno Federal, al Delegado Federal que pueda gestionar estas vacunas para los menores de edad en Tamaulipas, ojalá que el Gobierno tenga esa sensibilidad aquí en Tamaulipas y en todo el país porque no es cierto que no se enfermen y que no se agraven", recalcó.

Actualmente para el Gobierno Federal, no es prioridad vacunar a los menores, incluso el subsecretario de prevención y promoción a la salud, Hugo López Gattel, señaló recientemente que por cada dosis contra Covid que se desvíe a un menor con amparo, le quita la oportunidad a una persona con mayor riesgo.