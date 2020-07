 Piden ´vacuna´ a desempleo

"El Salario Solidario esta´ dirigido al apoyo de las empresas que, por seguir las medidas sanitarias locales, tuvieron que cerrar sus operaciones, Me´xico se encuentra en posibilidades de poder optar por estas 3 alternativas". SANDRA VALENTINA LO´PEZ HERNA´NDEZ, PRESIDENTE DE COPARMEX REYNOSA

Para poder aliviar o aplicar una vacuna al desempleo que se vive, derivado de la pandemia del Covid-19, que ha dejado en el país más de un millón de empleos perdidos, empresarios piden al gobierno federal apoyar la propuesta "remedios solidarios", a fin de que se frene la pérdida de espacios laborales y crisis económica.

Sandra Valentina López Hernández, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Reynosa (Coparmex), comentó que plantean un esquema de participación tripartita en el que trabajadores, gobierno y empresas se unen con el fin de preservar empleos.

Explicó que la propuesta tiene 3 modalidades: el Salario Solidario, el Seguro Solidario y el Bono Solidario.

"El Salario Solidario está dirigido al apoyo de las empresas que, por seguir las medidas sanitarias locales, tuvieron que cerrar sus operaciones, aquellas cuyo giro no fue clasificado como esencial, México se encuentra en posibilidades de poder optar por estas 3 alternativas y no estaríamos en grandes problemas y las dos alternativas es la adquisición razonable de una deuda pública y la segunda es cancelación de obras que no son esenciales donde se están yendo recursos que pueden ser como una vacuna o un remedio para mitigar el impacto de desempleo que estamos viviendo", dijo.

La dirigente empresarial señaló que las afectaciones que están teniendo las empresas y comercios es muy considerable, por lo que piden al gobierno federal aceptar la iniciativa y que la analice para trabajar en equipo para salvar los empleos del país.

Las afectaciones en los negocios o empresas seguirán: en Reynosa de las empresas afiliadas a Coparmex, han perdido alrededor de 200 empleos en el sector de servicios, pero hay otros sectores que se han visto muy afectados y no que no han podido recuperarse.