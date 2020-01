Piden taxistas piso parejo frente a Uber

Los operadores de Uber no tienen concesión, no están con la revista mecánica, no hacen pagos fiscales, no tienen los exámenes antidoping Ramón Hernández Manríquez, secretario general de la Unión Sindical de Transporte Urbano Rutas Verdes

Cd. Victoria, Tam.- Concesionarios de Taxi exigieron ´piso parejo´ frente al Servicio de Transporte Ejecutivo prestado a través de empresas como Uber en la entidad, esto, al asegurar que la Ley del Transporte exige mayores requisitos a los operadores comunes que a los de la empresa estadunidense con sede en San Francisco, California.

"Por ejemplo, hay compañeros que ya fallecieron y que allí está la concesión, que no la pueden meter de relevo para que la familia tenga un ingreso", mencionó el secretario general de la Unión Sindical de Transporte Urbano Rutas Verdes, Ramón Hernández Manríquez, "tenemos concesiones inactivas y como son pocos carros tenemos que estirarlos y en el traslado se tarda, esa es la desventaja".

El representante de transportistas y operadores locales dijo que la Ley del Transporte del Estado de Tamaulipas les exige contar con una serie de requisitos para poder operar como lo son aprobar la revista mecánica, contar con unidades con una antigüedad máxima de hasta 10 años, así como los choferes deben aprobar en exámenes de prácticos de manejo, de salud y anti drogas.

CEDEN PERMISOS

Por otro lado, Hernández Manríquez reveló que el treinta por ciento de los concesionarios ya ha tenido que ceder sus permisos a otros empresarios debido a que los costos les impiden continuar en operación, "los operadores de Uber no tienen concesión, no están con la revista mecánica, no hacen pagos fiscales, no tienen los exámenes antidoping... entonces es una competencia desleal para los que estamos aplicándonos, sin embargo, Uber nos tiene sin cuidado".