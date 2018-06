Piden no caer en extorsión

Valle Hermoso, Tam.- Elementos de la Policía Ministerial Investigadora en esta entidad, pidieron a la comunidad no caer en los intentos de extorsión telefónica que en los últimos días se han estado presentando en Valle Hermoso.

A través de llamadas telefónicas en donde dicen hablar desde el Complejo de Seguridad Pública o de instancias ministeriales, han tratado de hacer caer en extorsión a los habitantes, sin embargo muchos ya tienen la mente abierta para estos casos.

"A mí me llamaron de tres números distintos, uno del Estado de México, uno de Guanajuato y otro más de Jalisco; en una de las llamadas la persona se identificaba como el director de la Policía Local de esta ciudad, y hasta me dijo el nombre de la persona, pero no caí en el juego", dijo ayer Benito Martínez, habitante de la colonia Soberón.

La Policía Ministerial por su parte pidió a la comunidad averiguar bien cuando se les llame de un número desconocido y reportarlos, asegurando que en la única manera de erradicar ese tipo de delitos.