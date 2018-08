Piden mesura en el Azul tras buen arranque en Liga

El delantero Martín Cauteruccio aceptó que hay ilusión con el buen paso de Cruz Azul, aunque pidió mesura a quienes ya piensan en la Liguilla y el campeonato.

"No podemos hacer que la gente no se ilusione, y mismos nosotros también estamos ilusionados, pero es como decía recién, lo más importante es pensar en el partido a partido, no podemos pensar en el final sin transitar el camino", dijo el artillero uruguayo.

Sobre el duelo de mañana ante Toluca, aseguró que será una de las pruebas más complicadas hasta el momento, pero el equipo está empeñado en mantener la racha ganadora y el liderato general.

"Es un partido en el cual hay que poner todo porque para nosotros es como una Final. Saber de que cada partido es la disputa de esa primera posición es la motivación más grande que tenemos", afirmó.

Asimismo, "Caute" expresó que tiene una buena relación con Milton Caraglio, con quien compite por un puesto, y viven una competencia sana.