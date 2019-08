Piden madres liberar a policías retenidos

Tuxtla Gutiérrez, México (31 julio 2019).- Las madres de los cinco policías ministeriales y de seguridad pública retenidos por integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en el ejido Río Florido, en la Selva del estado, marcharon en esta capital en demanda de su liberación.

Las mujeres, que marcharon acompañadas de familiares hasta el Palacio de Gobierno de Chiapas, aseguraron estar dispuestas a ser llevadas por los activistas a cambio de que liberen a sus hijos. Las inconformes acusaron que a 14 días de la retención de los elementos, el único mensaje por parte de Wenceslao López, representante del Gobierno estatal, es que esperen.



"Pero ya estamos desesperadas porque no tenemos evidencia de que estén bien", dijo Zenaida García Fonseca, madre del oficial Fredy Sánchez García.



"Nos vamos a cambio de ellos", agregó María Aguilar, madre de Carlos Enrique Gordillo Aguilar, quien al igual que Sánchez García tiene 20 años de servicio. José Luis Tondopó Medina, Fernando Tondopó, ambos agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como de Bernal Hernández Altunar, Sánchez García y Gordillo Aguilar, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), fueron retenidos cuando regresaban de realizar sus actividades, en el Municipio de Ocosingo.



El FNLS retuvo a los policías para presionar a la liberación de uno de sus integrantes, Javier González Díaz, quien está preso en el penal El Amate.



"Ellos no tienen culpa, nosotros no tenemos nada contra la organización, sólo queremos que los liberen", dijo una de las mujeres.



Ayer, la Fiscalía informó qué hay fotografías que muestran que en Río Florido hay varios vehículos robados: dos tráileres, dos camiones tipo Torton, una camioneta de transporte de bajo tonelaje, un camión de la empresa DHL, un camión de la empresa Bimbo y una camioneta de transporte de valores.