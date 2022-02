Piden lista negra a indisciplinados

Bastian subrayó que, si bien tales incidentes de mal comportamiento representan una pequeña fracción de los vuelos totales en Delta, la tasa de incidentes en la aerolínea ha aumentado casi un 100% desde 2019.

"Esta acción ayudará a prevenir incidentes en el futuro y servirá como una señal fuerte de las consecuencias de no cumplir con las instrucciones de los miembros de la tripulación en aviones comerciales", escribió Bastian en la carta, cuya copia fue proporcionada a The Associated Press por Delta Air Lines.