Piden libertad de abortar

Por lo menos una decena de mujeres de entre 19 a 22 años se congregó ayer en la plaza principal de Reynosa portando pañuelos verdes, carteles y elementos alusivos en favor del aborto, en el marco del Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Se busca homologar el derecho de la mujer a una interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación de forma segura, gratuita y sin prejuicios.

En esta frontera, la convocatoria se dio a través de redes sociales como parte de una respuesta a nivel nacional de grupos feministas (Marea verde y Aborto legal ya), sin lograr aquí reunir más que un reducido grupo, que de cualquier manera se manifestó y expuso sus ideas.

En contraste, apenas hace una semana en esta ciudad fronteriza el Frente Nacional por la Familia protestó en contra del aborto, con una convocatoria de alrededor de 600 participantes.

Sol Armas, líder de la organización local Pro Aborto, consideró urgente que Tamaulipas se convierta en el tercer estado en brindar este servicio, evitando prácticas clandestinas.

"Yo tengo 19 años, pero en mi círculo de amigas hay quienes ya se practicaron abortos con pastillas o con ganchos, es algo que no puede seguir pasando, por eso exigimos que el estado nos proporcione herramientas para que la mujer pueda decidir si se convierte en madre o no, que pueda abortar, no solo en caso de violación".

Lamentó que en la actualidad el aborto sólo sea legal en la Ciudad de México y en Oaxaca, donde recientemente el Congreso lo aprobó. De Tamaulipas han acudido a la capital del país 57 mujeres a practicarse el aborto.

Las jóvenes que participaron en el plantón frente a presidencia municipal portaron pañuelos verdes en el cuello, brazos y piernas, alusivos a la causa.

"Somos pocas las que estamos participando, porque desafortunadamente en Reynosa hay todavía muchas ideas erróneas sobre un aborto, se piensa que si se legaliza todas abortaremos y no es así, lo único que queremos es que disminuyan las prácticas clandestinas, que nadie se vea obligada a ser madre y que las mujeres no mueran a causa de esto".

En los carteles se leían frases como "Mi pañuelo verde no te obliga a nada, tu pañuelo azul me obliga a ser madre", "Mi cuerpo mi decisión", "Ante un embarazo no deseado las que pueden viajan las pobres se desangran", "La mujer inteligente se suma al contingente".

Peticiones

> Que sea gratuito.

> Sin sanciones.

> Que sea legal.