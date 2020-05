Piden informe y disculpa a EU por 'Rápido y Furioso'

Cd. de México.

Ayer, el ex Presidente Felipe Calderón reconoció públicamente que los norteamericanos actuaron de manera unilateral al introducir amas de manera ilegal al territorio mexicano, con la supuesta finalidad de rastrearlos.

Tras la declaración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que las expresiones de su antecesor ponen de manifiesto una abierta violación de Estados Unidos a la soberanía nacional, por lo que ordenó al Canciller, Marcelo Ebrard, la emisión de una Nota Diplomática.

"Si ya sabemos esto, de parte del ex Presidente, pues vamos a mandar una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos", dijo.

"Queremos que informe sobre este caso, que informe el Departamento de Justicia, que se proceda y que pida toda la información sobre este asunto y se dé a conocer y se difunda, se sepa en México ampliamente". El Secretario de Relaciones Exteriores informó que hoy mismo se enviará el documento al Departamento de Estado del vecino país, para conocer el resultado de las investigaciones. Además, confió en que la buena relación bilateral que existe con el Gobierno de Trump, pueda derivar en un buen resultado. López Obrador fue más allá y advirtió que el Gobierno de Estados Unidos deberá ofrecer una disculpa a México por esa intromisión, que derivó en violaciones a la Constitución y en homicidios tanto de mexicanos, como de un agente estadounidense. "De todas formas, el Gobierno de Estados Unidos, todavía es tiempo para ofrecer una disculpa porque era otro el Presidente, pero al final de cuentas es el Gobierno de Estados Unidos que tiene que explicar esta situación.

"Como nosotros tendríamos que hacerlo si hubiésemos hecho algo parecido en Estados Unidos o como cualquier país, esto es parte del derecho internacional", manifestó. Además, pidió al Gobierno norteamericano que confirme la versión de Calderón, para dejar en claro si hubo o no cooperación de México en ese periodo para realizar el trasiego de las armas. "Debe quedar en claro y conocer toda la investigación y lo que implicó, quiénes participaron y, como cuestión nada más de complemento o cuestión complementaria pues que el mismo Gobierno estadounidense diga si hubo o no cooperación, nada más como complemento y si no hubo cooperación, que de todas maneras el indebida e ilegal", sostuvo.