Piden en PRI suspender derechos a Moreno

Cd. de México.- El ex Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, demandó al PRI suspender los derechos políticos de Alejandro Moreno luego de que se dio a conocer que posee una residencia con un costo superior a sus ingresos reportados.

A través de su cuenta de Twitter, Ruiz -quien impugnó la negativa del tricolor de otorgarle la candidatura a la dirigencia nacional- señaló que dicha suspensión debe darse mientras se investiga si desvió recursos públicos para construirla.

El ex Mandatario local advirtió que el caso puede ocasionar un daño irreparable al tricolor, que actualmente se encuentra en un proceso interno para renovar su presidencia y su secretaría general luego de las elecciones del año pasado que sumieron al partido en una crisis.

Ruiz equiparó la residencia del ex Gobernador de Campeche con la "Casa Blanca", que en el sexenio pasado involucró al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a su ex esposa, Angélica Rivera.

"La denuncia que hace hoy el periódico REFORMA sobre la 'Casa Blanca' de @alitomorenoc debe investigarse a fondo y el @PRI_Nacional debe suspender sus derechos partidistas mientras se determina si desvió recursos públicos para construirla. El daño al PRI puede ser irreparable", escribió.

REFORMA publicó este lunes que Moreno, mejor conocido como "Alito", posee un residencia con un costo de más de 46 millones de pesos que construyó en dos años, periodo en el cual comprobó ingresos por cinco millones de pesos.