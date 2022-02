Piden en MC bajar a Palazuelos

Ayer se difundió una entrevista de Palazuelos realizada en 2020 con el conductor Yordi Rosado, en la que describió una balacera en la que participó.

"No basta con que Palazuelos se retracte de sus dichos, su trayectoria lo marca y es un perfil opuesto a lo que hemos venido construyendo en MC para ser una alternativa ciudadana. Es más beneficioso no darle la candidatura que sostenerla", expuso ayer la ex legisladora Martha Tagle.