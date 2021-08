Piden cautela por avance a la Fase 2

"Yo creo que el tema es no descuidarse, en una de las declaraciones que dio la Secretaría de Salud es que el tema es que no podemos relajarnos, Victoria es uno de los que aparece con más zona de contagios porque tiene esa cultura de denunciar, de ir a hacerse la prueba, en el caso de la pandemia ese tema nos ayuda", consideró el secretario del Ayuntamiento, César Augusto Saavedra Terán , "- para nosotros – el primer compromiso es el que tenemos que tener como ciudadanos... pero obviamente que también tenemos obligaciones como autoridad".

Cd. Victoria , Tam .- El Ayuntamiento victorense pidió a la ciudadanía no descuidar las medidas sanitarias luego de que en el decreto gubernamental vigente se determinó que este municipio avance a la Fase 2 de reactivación económica, esto permitirá a la mayoría de los establecimientos comerciales ampliar sus horarios de atención y aforo para la prestación de servicios.

"Yo creo que el tema es no descuidarse, en una de las declaraciones que dio la Secretaría de Salud es que el tema es que no podemos relajarnos, Victoria es uno de los que aparece con más zona de contagios porque tiene esa cultura de denunciar, de ir a hacerse la prueba, en el caso de la pandemia ese tema nos ayuda", consideró el secretario del Ayuntamiento, César Augusto Saavedra Terán, "- para nosotros – el primer compromiso es el que tenemos que tener como ciudadanos... pero obviamente que también tenemos obligaciones como autoridad".

Apuntó que el Ayuntamiento continuará colaborando con la COEPRIS para la realización de operativos de inspección tanto en tianguis como en restaurantes, zonas comerciales y para la celebración de fiestas y bailes públicos, entre otros; no obstante, destacó que corresponde principalmente a la ciudadanía acatar las medidas sanitarias como lo son el uso del cubrebocas, gel antibacterial, lavarse constantemente las manos, guardar la sana distancia y no acudir a sitios concurridos de no ser necesario.

Por otro lado, no descartó la posibilidad de hacer obligatorio el Certificado de Vacunación como ya se han pronunciado en algunos estados del país, e incluso del extranjero, pero aclaró que proponer esta medida no corresponde a la autoridad municipal, "si las autoridades sanitarias definieran que fuera conveniente tomar esta medida nosotros lo vamos a cumplir los dos meses que nos quedan de trabajo aquí en la administración".

Saavedra Terán calificó como atinadas las medidas adoptadas en el estado para frenar la ola de contagios en la entidad, al menos quince días antes que los estados vecinos,"el hecho de haber iniciado con esos primeros días del mes de julio teniendo estas restricciones ayudó mucho a poder aliviar el tema ya que la proyección que hicieron, para que el contagio no subiera tanto, creo que fue una muy buena medida".