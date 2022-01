Piden asistir al culto; asedio de rehenes en sinagoga

"Quiero apoyar a mi gente", dijo Salton, sobreviviente del Holocausto. Ella le dijo a su hija: "si no me lleva, me voy sola, porque siento que pertenezco allí. Soy judío, y esta es mi fe, y la estoy apoyando". Ella está lejos de estar sola.

Los líderes judíos en los EU pidieron una fuerte participación en los servicios de adoración de este fin de semana como una declaración de desafío contra los actos antisemitas como el asedio de rehenes del fin de semana pasado en Beth Israel en Colleyville, Texas.

"PRESÉNTATE EN EL SHUL ESTE SHABBAT... CON DESAFÍO/ALEGRÍA/PARA VER COMPAÑEROS JUDÍOS", tuiteó la profesora de historia de la Universidad de Emory, Deborah Lipstadt, usando un término tradicional para sinagoga. Ella es la nominada del presidente Biden como enviada especial para monitorear y combatir el antisemitismo en el extranjero.

El rabino Jeffrey Myers de la Congregación del Árbol de la Vida en Pittsburgh, quien sobrevivió al tiroteo masivo del 27 de octubre de 2018 en su sinagoga, se hizo eco de la llamada. Después de que un hombre armado matara a 11 feligreses de tres congregaciones en la sinagoga en el crimen de odio antisemita más mortífero en la historia de los Estados Unidos, la gente llenó las sinagogas de todo el país el fin de semana siguiente.

"No permitan que los antisemitas nos aterroricen y ganen al mantenernos fuera de nuestros espacios sagrados", escribió Myers en su blog. "Preséntate en la sinagoga y declara en voz alta con tu presencia que no serás llevado a esconderte. ... (Los antisemitas) no nos echarán de nuestro hogar. Ahora no. Jamas."

Las autoridades dicen que Malik Faisal Akram, un ciudadano británico, tomó como rehenes a las cuatro personas que estaban en la Congregación Beth Israel el sábado pasado. Exigía la liberación de Aafia Siddiqui, una neurocientífica paquistaní condenada por intentar matar a las tropas estadounidenses en Afganistán y que cumple una larga condena en una prisión en Fort Worth, que está a 23 kilómetros (15 millas) al suroeste de Colleyville.

Los rehenes dijeron que Akram citó estereotipos antisemitas, creyendo que los judíos podrían ejercer poder sobre el presidente Joe Biden para liberar a Siddiqui.

El asedio terminó después de que el último rehén salió corriendo de la sinagoga y un equipo SWAT del FBI se apresuró a entrar. Akram fue asesinado por múltiples heridas de bala. El médico forense del condado de Tarrant dictaminó que el caso fue un homicidio, lo que según la ley de Texas indica que una persona fue asesinada por otra, pero no necesariamente significa que el asesinato fue un delito.

El rabino Charlie Cytron-Walker, que estaba entre los rehenes, dijo el jueves que la congregación estaba "haciendo todo lo posible para sanar".

"Vamos a tener servicios en la noche de Shabat. Vamos a tener servicios en la mañana de Shabat. Vamos a tener una escuela religiosa el domingo", dijo Cytron-Walker durante un seminario web el jueves organizado por la Liga Antidifamación.

"Me presento ante ustedes con gran gratitud solo por estar vivo", agregó durante una conferencia de prensa el viernes.

Cytron-Walker animó a los miembros de la comunidad judía a "tener un Shabbat shalom, un sábado de paz".

"Si Dios quiere, podemos encontrar un sentido de integridad con nuestras familias, con nuestras comunidades. ... Y lo extendería no solo a la comunidad judía, lo extendería a todas las comunidades", dijo.

Los servicios de la congregación Beth Israel este fin de semana se llevaron a cabo en otro lugar porque la investigación en la sinagoga está en curso. La asistencia se limitó a los socios.

"Espero que sea emotivo, porque no hemos tenido la oportunidad de reunirnos y expresar o experimentar las emociones que tenemos", dijo Anna Eisen, la hija de Salton. "Estoy listo para abrazar a la gente".

El rabino Noah Farkas, presidente y director ejecutivo de la Federación Judía del Gran Los Ángeles, dijo que las congregaciones de su región se estaban preparando para una mayor asistencia y estaban tomando precauciones relacionadas con el coronavirus.

"Frente a una nueva ola de antisemitismo, donde los judíos son amenazados en línea, obligados a demostrar su valía en el campus y temen comer en restaurantes, no debemos dejar que el miedo que nuestros enemigos quieren inculcarnos nos defina", dijo el viernes. Llamó a los judíos de todo el mundo a "mostrar al mundo que no tenemos miedo de vivir como judíos".

ACTOS ANTISEMITAS

Ven un aumento

- Muchos líderes judíos han dicho que el enfrentamiento de los rehenes fue un ejemplo de un mayor aumento de los actos antisemitas. La Liga Antidifamación dice que tales incidentes han alcanzado sus niveles más altos desde que comenzó a rastrearlos hace décadas.

- Anna Eisen dijo que la respuesta de apoyo de la policía local y el FBI la ha hecho "sentirse más segura en mi comunidad y en mi país", pero que también es importante enfrentar el antisemitismo.

- Eisen, coautora de libros sobre la experiencia del Holocausto de su padre y la suya propia como hija de sobrevivientes del Holocausto, dijo que las sinagogas en la Europa controlada por los nazis "fueron atacadas, y la gente fue atacada y asesinada, por el mismo tipo de odio" que era mostrado el sábado pasado por el secuestrador.

- "No es nada nuevo para mí. Odio el antisemitismo. No entiendo por qué la gente se siente así por nosotros", dijo Salton.

- Al mismo tiempo, habiendo sobrevivido al Holocausto y mucho más, está lista para celebrar su centenario.

- "Me gustaría mucho tener 18 años, pero como tengo 100, estoy agradecida de haber llegado a un punto en el que viví 100 años", dijo.