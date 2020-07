Piden actuar contra los negocios informales

Matamoros, Tam.- El Consejo Directivo y Comité Ejecutivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Matamoros (Canaco) acordó por unanimidad en reunión virtual el emitir un exhorto al Gobierno del Estado de Tamaulipas para que antes de aplicar cierres obligatorios a negocios formales, se actúe en contra de los negocios informales, al considerar que la medida es inequitativa y dirigida solo a quienes están cautivos y localizables.

El anuncio del Gobierno del Estado que ordena cerrar negocios 4, 5, 11 y 12 de julio ha caído como balde de agua fría en el comercio formal que ha sido severamente golpeado en esta pandemia y que no ha tenido oportunidad de recuperación o respiro en los últimos 3 meses, además esto traerá una serie de problemas de logística para las empresas incluyendo pérdidas económicas, dijo Abel Morón Guzmán.

El presidente de la Cámara de Comercio de Matamoros explicó que los comercios y empresas formales están a favor de la salud y han hecho un esfuerzo por cumplir las recomendaciones sanitarias para prevenir el Covid y aparte han mantenido su planta laboral; sueldos con toda la carga tributaria que esto genera incluyendo IMSS, Infonavit y prestaciones de ley; pero por el contrario la economía informal no ha sido presionada de la misma manera, no cumplen con las medidas de salud; la autoridad no los molesta y aparte superan en las mayoría de los municipios a los comercios formales.

El Consejo Directivo de la Canaco y las 50 ramas económicas que integran sus sectores, acordaron cumplir las medidas sanitarias y órdenes de cierre impuestas por la autoridad en apoyo y solidaridad al gobierno pero sin estar de acuerdo por ser extremadamente estrictos con los formales pero tolerantes con los informales.