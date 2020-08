Piden a sospechosos realizarse la prueba

Miguel Alemán, Tam.- Los pacientes que presenten síntomas de Covid-19 tienen que llamar al teléfono (897) 972-17-53 de la Jurisdicción Sanitaria No. IX, donde le serán tomados sus datos para programarlos al examen que se realiza en el Centro de Pruebas Covid que está ubicado en el Centro de Salud con Servicios Ampliados del Poblado Los Guerra.

"En las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria No. IX no se toman las muestras, por lo que no es necesario que los pacientes se presenten en ese lugar; sólo tienen que llamar al teléfono (897) 972-17-53 para que proporcionen sus datos y se les programe su cita lo más pronto posible", señaló el jefe de esa dependencia, Dr. César Santiago Gómez Alemán.

El funcionario estatal dijo que el principal reto es cortar la cadena de contagios de Covid-19, por lo que es urgente que la gente salga lo menos posible, sobre todo cuando presente síntomas.

El Dr. César Gómez reconoció el gran esfuerzo que realiza todo el personal del Sector Salud, a fin de desacelerar el ritmo de contagios y proteger la vida de las familias en toda la entidad.

AUMENTAN CASOS

Tras darse a conocer que ya van 122 casos positivos acumulados tan solo en este municipio, la Jurisdicción Sanitaria No. IX confirmó otros 22 casos positivos de Covid-19 en la región ribereña, de los cuales 20 son en esta ciudad, uno más en Camargo y otro en Díaz Ordaz.

Esto luego de los resultados emitidos por el Laboratorio Estatal.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria No. IX con base en esta ciudad, Dr. César Santiago Gómez Alemán, reforzó el llamado a permanecer en casa, aplicar la distancia y todas las medidas de higiene recomendadas por la Secretaría de Salud.

El funcionario estatal informó que la toma de muestras se realiza periódicamente en las instalaciones habilitadas como Centro Covid ubicadas a un lado del Centro de Salud con Servicios Ampliados.