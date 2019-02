Piden a López Obrador cuidarse tras amenaza

NOTICIAS RELACIONADAS Reta cártel al Presidente

Cd. de México.

Martha Lucía Mícher, senadora de Morena, recomendó al Presidente Andrés Manuel López Obrador andar "con cuidado" a raíz de la manta y explosivos que aparecieron ayer en el acceso a la refinería de Salamanca, Guanajuato.



Con residencia de más de 30 años en León, la parlamentaria aseguró que el Mandatario enfrenta ahora los riesgos de la lucha contra el huachicol, sin que los Gobiernos del PAN en esa entidad, sostuvo, hicieran nada.



"En Guanajuato hace muchos, muchos años, se venía padeciendo este tema del robo de gasolina y las autoridades estatales no hicieron absolutamente nada", expresó en entrevista.



"Si bien el Presidente tiene que mandar un mensaje de tranquilidad al no alertar a la gente sobre esta manta, él tiene que tener mucho cuidado porque está pisando callos muy peligrosos".



La senadora dijo que respetaba la decisión de López Obrador de no traer seguridad, sin embargo, no compartió su punto de vista: "Creo que tiene que tener cuidado porque es gente muy mala, malosa".



"Yo sí creo que el Presidente tiene que mandar un mensaje de serenidad, nomás faltaba que él se pusiera a alertarnos. Está tan convencido de lo que está haciendo, la seguridad no va con él, pero ahora es el Presidente y hay que tener cuidado", resaltó.



Micher deploró que el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué, se haya desentendido del fenómeno del huachicol.